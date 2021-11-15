Глава Минздрава оценил повсеместное введение QR-кодов

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Михаил Мурашко назвал QR-коды эффективным инструментом для борьбы с COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Внедрение QR-кодов в общественных местах — это эффективный инструмент борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«На данном этапе это эффективный инструмент. Большинство стран пошло по такому пути. Мы должны двигаться в том же направлении», — заявил Мурашко в интервью ТАСС.

«Есть общие правила. В социальную среду допускаются лишь те люди, которые могут обеспечить безопасность себе и окружающим. Имеешь вакцинальный сертификат — пожалуйста», — подчеркнул он.

Ранее российские власти решили ввести QR-коды на всей территории страны. Пакет соответствующих законопроектов в Государственную Думу внесло правительство РФ. Без сертификатов о вакцинации граждане могут посещать только аптеки и магазины, которые реализуют продукты и товары первой необходимости. Также россияне будут обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим. В остальных общественных местах нужно будет предъявлять выписку из сертификата о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Срок получения результатов анализа на коронавирус не должен превышать 24 часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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