Тюменский губернатор покинул президиум Госсовета РФ

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Московский Урбанистический Форум. День 1, моор александр, портрет
Губернатор Александр Моор входил в состав президиума Госсовета с декабря 2020 года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор исключен из президиума Госсовета РФ. Распоряжение об этом подписал 15 ноября президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Исключить из состава президиума [Госсовета] Моора Александра Викторовича. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Тюменский губернатор входил в президиум с 21 декабря 2020 года.

URA.RU направило в оперативный штаб Тюменской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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