Тюменцы недовольны выплатами от государства за изъятие домов

Чтобы расширить федеральную трассу, властям нужно выкупить у жителей участки, дома и другие постройки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители поселка Боровский (Тюменский район Тюменской области) начали получать соглашения по выкупу их участков для расширения федеральной трассы Р-402, однако не все собственники довольны суммами, которые им предложило государство в лице «Уралуправтодора». Ситуацию жители обсуждают в мессенджерах.

«Проживаю в переулке Вокзальном, дом 15. Суммы оценки за мой дом не хватит даже на двухкомнатную квартиру», — рассказала жительница поселка Боровский Надежда, в чате соседей в мессенджере Viber.

О том, что у граждан будут изымать участки и дома для строительства федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск), URA.RU писало еще в декабре. Дорогу расширят до четырех полос, и недвижимость, мешающая этому, будет выкуплена у собственников. Которые, в свою очередь, были недовольны таким решением и жаловались в различные инстанции.

В пресс-службе «Уралуправтодора» URA.RU рассказали, что процесс планируют завершить в начале 2022 года. «Распоряжение об изъятии принято по 108 объектам: 69 земельных участков (полностью или частично), 35 домов, три хозпостройки (гаражи, бани) и магазин», — отметили в ведомстве.

В настоящее время не все жители поселка знают, в какую сумму оценили их недвижимость. В «Уралуправтодоре» агентству озвучить их также отказались. Однако в изначальном перечне об изъятии эта информация содержалась (позднее его удалили с сайта администрации поселка). Этот документ есть в распоряжении URA.RU.

Так, в документе стоимость участка и дома в 96 квадратов в переулке Вокзальном, 15 указана в размере 5,2 млн рублей. Как ранее пояснили в «Уралуправтодоре», сумма сформирована по состоянию на 2018 год и будет корректироваться. В меньшую или большую сторону — неизвестно.