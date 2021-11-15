У Саакашвили началась кровавая рвота, но к нему не пускают врачей

Михаил Саакашвили находится в СИЗО Грузии с начала октября Фото: Efrem Lukatsky AP/TASS

У экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили началась кровавая рвота. Но к политику, находящемуся в СИЗО Грузии, не пускают врачей. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«У него началась кровавая рвота. Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур», — написала Денисова в telegram-канале.

По данным правозащитницы, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила властям Грузии о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Саакашвили. Сама Денисова надеется лично проверить соблюдение прав экс-президента Грузии, для чего она прилетела в эту страну. Пока минюст Грузии не дал Денисовой ни согласия, ни отказа на посещение политика.

Саакашвили задержали после его возвращения в Грузию в начале октября. Прибыв в СИЗО, он объявил голодовку. Политика обвиняют по ряду статей УК Грузии. Он уже заявлял о критическом состоянии своего здоровья, а мать Саакашвили просила президента Украины Владимира Зеленского спасти ее сына.