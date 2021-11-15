Силовики задержали челябинца, у которого погибли жена и дети

СК расследует гибель трех человек в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава семьи из Копейска, где погибли его жена и двое детей в результате взрыва газа в доме, задержан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности.

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — заявили в пресс-службе СК.

По версии следствия, в начале ноября глава семейства самовольно установил газовый баллон в доме. 15 ноября произошла утечка газа с последующем возгоранием. Женщина успела позвонить мужу, сообщить о неисправностях и в этот момент раздался взрыв.

Сам отец в момент ЧП находился на работе. Перед этим он отвез старшего сына (по некоторым данным — приемного) в школу. В двухэтажном доме погибли его жена, сын четырех лет и полуторагодовалая дочка.