Начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин прибыл с неофициальным визитом в Свердловскую область. Как сообщил URA.RU инсайдер во власти, в данный момент чиновник, которого считают кандидатом на пост главы региона, находится в своем родном городе — Нижнем Тагиле.
«Ярин уже несколько дней находится в области с частным визитом. Его сопровождает полпред [президента в УрФО Владимир] Якушев. Сейчас Ярин в Нижнем Тагиле, но что он там делает — неизвестно», — поделился собеседник URA.RU. Источник, близкий к администрации Нижнего Тагила, подтвердил URA.RU, что кремлевский функционер приезжал в город: «По личным делам. У него здесь родственники».
Визит Ярина взволновал свердловскую элиту — в кабинетах возобновились разговоры о его дальнейшей карьере. «В последнее время ходят слухи, что Ярин хочет покинуть управление и стать губернатором области», — поделился источник, близкий к руководству региона.
В пресс-службе уральского полпредства заявили URA.RU, что Якушев в данный момент находится в Москве. Он участвует в совещании рабочей группы совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее активно обсуждалась другая версия — о том, что на пост главы Свердловской области может претендовать руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Он считается одним из сильнейших конкурентов действующего губернатора Евгения Куйвашева, который готовится к переизбранию. Однако в последнее время сценарий с Бариновым называют маловероятным: по данным URA.RU, в скором будущем чиновник может стать министром.
Обновлено в 14:34: В четвертый абзац добавлен комментарий пресс-службы полпредства в УрФО.
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