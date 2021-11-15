Курганец не может дождаться QR-кода после вакцинации

Житель Кургана не может получить QR-код больше недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Кургана не может получить QR-код, хотя сделал вторую прививку от коронавируса 8 ноября. Такая задержка, по его мнению, ущемляет права. Об этом URA.RU сообщил посетитель одного из торговых центров.

«Сегодня в ТЦ пытался пройти человек. Сказал, что сделал вторую прививку 8 ноября, но QR-код так и не появился. Его не пустили. Он пожаловался, что его право на посещение ТРЦ ущемляют, так как он прошел полный курс вакцинации», — рассказал посетитель.

Он отметил, что проблемы на входе возникают и у тех, кто имеет QR-код, так как на считывающим устройстве коды не всегда сразу отображаются как корректные. Другая жительница Кургана рассказала URA.RU, что не может дождаться кода уже шесть дней, но на горячей линии депздрава ей пообещали разобраться в ситуации. По ее словам, есть и те горожане, которые после второй прививки ждут код более десяти дней, из-за чего им приходится ходить с бумажным сертификатом.

На портале «Госуслуги» указано, что сертификат с QR-кодом должен приходить в течение трех суток. URA.RU направило запрос по теме представителям регионального оперштаба. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее представители Центра управления регионом по Курганской области, который был создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщали, что из-за высокой загруженности медиков срок получения кода может растянуться до десяти дней. В регионе во многие учреждения можно попасть только с документом, который подтверждает наличие прививки от COVID-19 или перенесенный коронавирус.