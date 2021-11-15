Курганских малышей из дома ребенка отправили в худший детдом

Малышей из расформированного дома ребенка в Кургане отправили в Кипельский детский дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане волонтеры, помогающие сиротам, назвали Кипельский детский дом худшим среди учреждений. Они уверены, что нельзя было направлять туда малышей из расформированного дома ребенка. Об этом волонтеры рассказали URA.RU после вспыхнувшего скандала из-за издевательств подростков над двухлетним малышом.

«Кипельский детский дом — самый неблагополучный среди учреждений для сирот. Туда обычно направляли очень сложных детей. Как можно было туда отправить малышей? Изначально дома ребенка подразумевали, что малыши будут воспитываться отдельно от подростков», — рассказали волонтеры.

Добровольцы многие годы работают с детдомами. Припомнили, что именно в Кипельском детдоме воспитывался мальчик из Половинского района, убивший несколько лет назад пятилетнего ребенка. Кроме того, в этом же детдоме было совершено нападение на полицейских. Нескольких воспитанников судили за кражи. «Волонтеры, которые ездили туда, отмечали слабую работу персонала. Лучше бы направили детишек в Житниковский детдом, который на хорошем счету», — уверены общественники.

На скандал в детдоме отреагировала депутат ГД, член СПЧ Яна Лантратова. «Нельзя было допускать слияния беспомощных малышей с повзрослевшими детьми, для которых издевательства являются нормой жизни. Совершенно очевидно, что малышам не место в подобных учреждениях, их буквально бросили на съедение волкам. Надо понять, почему было принято решение отправить малышей именно в Кипельский детский дом, не было ли другой альтернативы», — написала правозащитница на своей странице в Instagram.

URA.RU писало, что в сети появилось видео с издевательствами подростков над двухлетним малышом. После проверки часть персонала было уволено. Возбуждены уголовные дела.