Курганский детдомовец отправил видео с издевательствами над ребенком знакомой Фото: Екатерина Сычкова

Издевательства над малышом в Кипельском детском доме (Юргамышский район, Курганская область), снятые на видео, подруге отправил сам подросток. Юноша при этом не думал, что видео попадет в сеть. Об источнике появления записи URA.RU рассказала подруга девушки, которая получила сообщение.

«Он сам отправил подруге видео, где похвастался, что издевался над ребенком. Нам это показалось возмутительным, мы опубликовали. Малыши не должны такое терпеть», — пояснили URA.RU подруги. Девушки предоставили скрин сообщения. На нем автор отправил видео и подписал: «Бедный Димка, я его ******** [избил]».

Издание UralMash при этом приводит запись разговора подростка с дядей. На аудио юноша поясняет, что не думал об утечке видео в соцсети и в СМИ и просил родственника приехать на следующий день. По данным журналистов URA.RU с места событий, сейчас в детском доме работает около 10 сотрудников силовых ведомств — региональная прокуратура и СУ СК. Ранее стало известно, что председатель СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

В Курганской области двух 16-летних воспитанников Кипельского детского дома наказали за издевательствах над малолетним. Об этом 15 ноября сообщили представители областного УМВД. Юношей обвиняют в побоях. Одного из воспитанников поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области.

Ранее стало известно, что старшие воспитанники Кипельского детского дома унижали и избивали малолетнего, который попал в детдом из расформированного курганского дома ребенка. Подростки снимали процесс на видео. На произошедшее отреагировали СУ СК РФ по Курганской области, руководство главного управления соцзащиты населения региона и уполномоченный по правам ребенка в области Алена Лопатина. Прокурор Курганской области Андрей Назаров взял дело на личный контроль.

Подросток, который издевался над малышом, сам отправил видео подруге Скрин предоставлен читателем URA.RU