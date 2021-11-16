Ситуация на польско-белорусской границе обостряется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Мигранты на польско-белорусской границе выдыхают в лицо маленьким детям сигаретный дым, чтобы те плакали. По задумке беженцев, это должно вызвать жалость и агрессию к польским пограничникам, не впускающим их на территорию страны. Видео об этом разместил у себя telegram-канал «Двач».

«А так мигранты давят на жалость — притащили к границе детей и выдыхают сигаретный дым прямо им в лицо, доводя до слез. [Пропагандисты] публикуют это видео с подписями о „польском слезоточивом газе“, видимо, даже не всматриваясь в происходящее», — отмечается в описании к видео.

О том, что ситуация на польско-белорусской границе обострилась, стало известно 15 ноября, когда группа беженцев покинула лагерь и направилась в сторону польской границы. Днем позже — 16 ноября — беженцы начали ломать забор на границе Польши и Белоруссии. Люди также забросали пограничников камнями и гранатами. В ответ пограничники применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.