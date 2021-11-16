Мигранты забросали польских пограничников гранатами. Видео

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп, дорога
Минобороны Польши считает, что мигрантам дала оружие белорусская сторона Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Мигранты бросают в польских пограничников гранаты. Об этом сообщает польское Министерство национальной обороны.

«Мигранты были вооружены светошумовыми гранатами (, которые получили от — прим. ред.) белорусских служб. Они стали бросать оружие в польских солдат и офицеров», — приводит информацию ведомство на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что мигранты ломают забор на границе Польши и Беларуси. В ответ на это пограничники применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

Ситуация на границе обострилась в начале ноября этого года. Польским пограничникам до этого удавалось пресечь попытки прорыва нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Группа беженцев покинула лагерь и направилась в сторону польской границы 15 ноября. После этого и начались беспорядки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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