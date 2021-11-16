Ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Мигранты бросают в польских пограничников гранаты. Об этом сообщает польское Министерство национальной обороны.
«Мигранты были вооружены светошумовыми гранатами (, которые получили от — прим. ред.) белорусских служб. Они стали бросать оружие в польских солдат и офицеров», — приводит информацию ведомство на своей официальной странице в соцсети Twitter.
Ранее сообщалось, что мигранты ломают забор на границе Польши и Беларуси. В ответ на это пограничники применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
Ситуация на границе обострилась в начале ноября этого года. Польским пограничникам до этого удавалось пресечь попытки прорыва нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Группа беженцев покинула лагерь и направилась в сторону польской границы 15 ноября. После этого и начались беспорядки.
Migranci zostali wyposa?eni przez bia?oruskie s?u?by w granaty hukowe i obrzucili polskich ?o?nierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL— Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
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