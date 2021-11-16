Депутат Госдумы инициирует проверки детдомов после ЧП в Кургане

Депутат предложила собрать круглый стол, чтобы обсудить, по каким критериям нужно проверять детдома и как реализовать эти проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Яна Лантратова, избранная от Челябинской области, инициирует проверки российских детских домов после инцидента в Курганской области в Кипельском детском доме. По словам депутата, к процессу подключатся общественники.

«Инцидент показал, что есть необходимость в проведении мониторинга детских домов. Готова инициировать это совместно с профильным министерством, общественными организациями, с экспертным сообществом и коллегами из СПЧ по правам человека», — сообщила Лантратова в интервью изданию Daily Storm.

Ранее Лантратова заявила, что нельзя было допускать слияния беспомощных малышей с повзрослевшими детьми. По ее словам, малышам не место в подобных учреждениях, где «их буквально бросили на съедение волкам».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка из Кипельского детского дома. Поводом для этого стала видеозапись с издевательствами над малолетним ребенком. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц.