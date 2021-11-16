В пермском минздраве оценили введение локдауна

Анастасия Крутень довольна эффектом от локдауна Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В министерстве здравоохранения Пермского края положительно оценили введение в регионе дополнительных нерабочих дней, системы QR-кодов и других антикоронавирусных ограничений. По словам главы ведомства Анастасии Крутень, локдаун позволил снизить нагрузку на медиков, говорится на сайте правительства региона.

«У нас существенно уменьшилось количество госпитализаций, мы связываем это с постепенным созданием коллективного иммунитета в регионе. На сегодняшний день свободно свыше 35% коечного фонда, а в начале ноября этот показатель составлял около 20%. Это при том, что в конце прошлой недели мы перевели в штатный режим работы 200 коек», — сообщила Крутень. В минздраве отмечают, что за две недели нерабочих дней на 25% снизилось количество вызовов скорой помощи, и более чем на 20% сократилось число обращений за неотложной медицинской помощью.

На 16 ноября в Пермском крае развернуто 6 699 коек для пациентов с COVID-19, из них заняты 4 335. По данным на среду, за сутки в Прикамье зафиксировано 695 случаев заражения коронавирусом. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми — 304. Ранее положительно ограничительные меры оценивал губернатор Дмитрий Махонин, но эпидемиолог Ирина Фельдблюм отмечала, что позитивный эффект от локдауна будет кратковременным.