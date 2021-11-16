В начале ноября в Кургане насчитывалось более 400 вакансий медицинских работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 250 вакансий врачей и 150 вакансий среднего медперсонала насчитывалось в Кургане по состоянию на 1 ноября. Врачи стали самой востребованной профессией в городе. Такие данные содержатся в отчете городского департамента экономического развития о ситуации на рынке труда, опубликованном на сайте муниципалитета.

По данным ведомства, в начале ноября в Кургане было открыто 251 вакансия врача с зарплатой от 14 711 рублей до 120 тысяч рублей. Было 157 вакансий фельдшеров, акушеров и медсестер с зарплатой до 63 тысяч рублей. Также среди самых востребованных профессий были охранники (200 вакансий с зарплатой до 60 тысяч рублей), водители (177 вакансий с зарплатой до 110 тысяч рублей), слесари (149 вакансий с зарплатой до 55 тысяч рублей) и учителя (147 вакансий с зарплатой до 45 тысяч рублей).

«Количество заявленных вакансий в городе Кургане на конец отчетного периода — 4199. Коэффициент напряженности на рынке труда (незанятых граждан на одну вакансию) — 0,5 единицы», — говорится в отчете. По данным департамента экономики, на 1 ноября численность безработных граждан в Кургане составляла 1610 человек, что в 6,7 раза меньше, чем в начале года.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2021 года в Кургане числилось почти 11 тысяч безработных. За 2020 год, когда началась пандемия COVID, их число выросло более чем в семь раз. В начале года полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявлял, что нехватка медицинского персонала является одной из основных проблем здравоохранения Курганской области. В 2020 году Счетная палата сообщала, что обеспеченность врачами в регионе — самая низкая в России.

Скрин: доклад о ситуации на рынке труда города Кургана на 1 ноября 2021 года