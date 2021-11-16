В Курганской облдуме назвали фамилии семи кандидатов в облизбирком. Пятеро из них — новички Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комитет Курганской областной думы по региональной политике одобрил назначение семи кандидатов в новый состав региональной избирательной комиссии. Пятеро из них не входят в действующий состав избиркома, передает из зала заседания корреспондент URA.RU.

«Областная дума назначает семь членов избирательной комиссии. Всего подано девять заявок. Приоритеты отдаются в первую очередь кандидатам, которые предложены парламентскими партиями», — заявил председатель комитета Вадим Шумков (тезка губернатора).

Председатель облдумы Дмитрий Фролов отметил, что в этом году приоритет при выдвижении кандидатов в избирком получили шесть партий. Также дума не может отклонить кандидатуру, предложенную ЦИК. «В этом году у нас возможности выбирать нет. Все наши семь вакансий заполнены», — объяснил спикер.

Комитет одобрил назначение членом избиркома заместителя руководителя аппарата Курганской областной думы Ларисы Францишко — ее кандидатуру предложил ЦИК. Ранее она в состав облизбиркома не входила. Из действующих членов избиркома в новый состав комиссии войдут предприниматель Станислав Тимофеев (представитель ЛДПР, в составе облизбиркома с мая) и преподаватель педагогического колледжа Юрий Куньшин («Справедливая Россия»).

От КПРФ в состав облизбиркома предложено включить пенсионера Анатолия Попова, от «Партии пенсионеров» — руководителя отдела персонала в ООО «Лента» Марию Рухневу, от «Новых людей» — заведующего кафедрой в Курганском госуниверситете (КГУ) Жанбека Жайкбаева, от «Единой России» — начальника отдела главного правового управления аппарата губернатора Ольгу Бабунову. Действующему члену избиркома Николаю Снеткову (общественная организация «Молодые парламентарии») и представителю партии «Коммунисты России» Николаю Коклягину места в избиркоме не хватило.

Новый состав облизбиркома сформируют к концу года, семь его членов должен назначить губернатор Вадим Шумков. Действующий председатель комиссии Валерий Самокрутов покинет этот пост. Новым председателем избиркома может стать заведующий кафедрой КГУ Роман Скиндерев. ЦИК уже предложил губернатору назначить его членом комиссии.