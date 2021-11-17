Вице-премьер РФ заявил о проблемах с трассой Москва-Екатеринбург. «Не хватает рабочих-мигрантов»

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Для строительства трассы Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень не хватает строителей-мигрантов, заявил Марат Хуснуллин Фото:

Из-за отсутствия трудовых ресурсов строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень идет тяжело. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Идет очень тяжело. Ключевая проблема — это отсутствие трудовых ресурсов. Из-за пандемии у нас около 1 млн рабочих-мигрантов не стало. Этот дефицит надо чем-то восполнять. Проблемы есть, но мы пока от сроков не отказываемся. По трассе до Екатеринбурга уже разрабатывается проектно-сметная документация, до Тюмени уже работа идет. Трассу до Челябинска полностью расширим уже в следующем году», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге некому убирать снег из-за стройки дороги в Казань. Губернатор московской области Андрей Воробьев отметил, что трасса Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень имеет важное значение для столицы, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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