Из-за отсутствия трудовых ресурсов строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень идет тяжело. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Идет очень тяжело. Ключевая проблема — это отсутствие трудовых ресурсов. Из-за пандемии у нас около 1 млн рабочих-мигрантов не стало. Этот дефицит надо чем-то восполнять. Проблемы есть, но мы пока от сроков не отказываемся. По трассе до Екатеринбурга уже разрабатывается проектно-сметная документация, до Тюмени уже работа идет. Трассу до Челябинска полностью расширим уже в следующем году», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге некому убирать снег из-за стройки дороги в Казань. Губернатор московской области Андрей Воробьев отметил, что трасса Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень имеет важное значение для столицы, пишет RT.
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