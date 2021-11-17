17 ноября 2021
16 ноября 2021

В Курганской области умер заслуженный врач России

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
О смерти Владимира Прокопьева сообщили в мэрии Шадринска Фото:

Почетный гражданин города Шадринска (Курганская область), заслуженный врач России и почетный железнодорожник Владимир Прокопьев умер на 78 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Коллектив городской администрации и депутаты Шадринской городской думы выражают глубочайшие соболезнования близким и родным Владимира Александровича Прокопьева. Прощание состоится 19 ноября с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Шадринск, ул. Свердлова, 139», — говорится в сообщении.

Причины смерти не указаны. По данным мэрии, Прокопьев работал в системе здравоохранения Курганской области с 1972 года. В 1991 году его назначили главврачом физиотерапевтической дорожной больницы на станции Шадринск. В 2005 году ее преобразовали в санаторий «Жемчужина Зауралья», и Прокопьев стал его директором.

Прокопьев удостоен званий «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Почетный гражданин города Шадринска». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», золотой медалью Российского фонда мира, знаками «Почетный железнодорожник», «Почетный работник транспорта России», благодарностью министра путей сообщения РФ и другими наградами.

Владимир Прокопьев умер на 78-м году жизни
Фото:

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