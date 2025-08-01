Юрист рассказал, кому повысят пенсии с 1 августа

Работающим пенсионерам в России с первого августа повысят пенсии. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами. Один балл равен в 2025 году — 145 рублям. Таким образом, максимальная сумма ежемесячной добавки для большинства составит 437 рублей», — передает издание «Прайм» слова Виноградова.
Юрист отметил, что стоимость баллов замораживается в год выхода на пенсию. Если человек стал пенсионером в 2021 году, когда один балл стоил 98 рублей, то в 2025 его максимальная прибавка составит 296 рублей.
До 2025 года работающие пенсионеры не получали индексацию своих пенсий. Однако согласно новым изменениям, все пенсионные выплаты теперь будут индексироваться независимо от статуса трудовой занятости. Это, безусловно, создаст дополнительное финансовое благополучие для данной категории граждан по сравнению с предыдущими периодами.
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