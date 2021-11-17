В ЯНАО из-за коронавируса школьников переводят на удаленку

В некоторых классах ямальских школ зарегистрировали случаи заболеваемости COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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На дистанционное обучение в ЯНАО перевели 20 классов в 17 школах региона. Мера принята из-за регистрации случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба ямальского управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 17.11.2021 в округе в связи с регистрацией случаев COVID-19 переведены на дистанционное обучение по контакту с заболевшими 20 классов в 17 школах», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Также в ведомстве отметили, что из-за заболеваемости ОРВИ три группы в трех детских садах округа была разобщены.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросло число карантинных дошкольных групп. За две недели их увеличилось на 60%.