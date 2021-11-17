Евгений Тетерин уверен в своей невиновности Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Задержан главный свердловский десантник Тетерин

Член Общественной палаты Свердловской области, председатель региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин назвал бредом подозрения в посредничестве во взяточничестве. Это он заявил в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Какая экономическая статья? Подозревают в том, что я когда-то кому-то через кого-то предложил дать взятку? Я считаю, что это бред», — ответил Евгений Тетерин на вопрос журналистов.

Он выразил удивлением тем, что наряду с ним задержаны другие подозреваемые, которые являются людьми в возрасте и страдают серьезными болезнями. «Разве это нормально, задержать человека, который постоянно на инсулине, у него ампутация из-за сахарного диабета, он что, социально опасный человек? У второй рак желудка четвертой степени, с химиотерапией хотят посадить. Как будто он побежит как спринтер за границу», — заявил десантник.

Ранее URA.RU сообщало, что 16 ноября наряду с двумя другими подозреваемыми был задержан Евгений Тетерин. Его подозревают в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере (ч.1 ст. 291 УК РФ). Избрание меры пресечения для него в суде проходит в закрытом порядке.