Суд над главным свердловским десантником идет в закрытом режиме

Евгений Тетерин подозревается в совершении преступления Фото: Размик Закарян © URA.RU

Избрание меры пресечения для задержанного председателя свердловского отделения организации «Союз десантников России», члена Общественной палаты Свердловской области Евгения Тетерина проходит в закрытом порядке. Суд проходит в Ленинском районном суде, передает корреспондент URA.RU.

«О закрытом разбирательстве ходатайствовал адвокат Тетерина, ссылаясь на то, что в зале суда будут разглашены сведения медицинского характера, материалы, содержащие врачебную тайну. Также о закрытом судебном разбирательстве ходатайствовал следователь, сославшись на тайну предварительного следствия», — рассказал корреспондент.

Член Общественной палаты Свердловской области, председатель региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин был задержан 16 ноября. По данным источника URA.RU, его подозревают в посредничестве во взяточничестве.