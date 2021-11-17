17 ноября 2021

Суд над главным свердловским десантником идет в закрытом режиме

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Суд Евгения Тетерина. Екатеринбург
Евгений Тетерин подозревается в совершении преступления Фото:

Избрание меры пресечения для задержанного председателя свердловского отделения организации «Союз десантников России», члена Общественной палаты Свердловской области Евгения Тетерина проходит в закрытом порядке. Суд проходит в Ленинском районном суде, передает корреспондент URA.RU.

«О закрытом разбирательстве ходатайствовал адвокат Тетерина, ссылаясь на то, что в зале суда будут разглашены сведения медицинского характера, материалы, содержащие врачебную тайну. Также о закрытом судебном разбирательстве ходатайствовал следователь, сославшись на тайну предварительного следствия», — рассказал корреспондент.

Член Общественной палаты Свердловской области, председатель региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин был задержан 16 ноября. По данным источника URA.RU, его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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