Ксения Айтакова требует остановить внедрение QR-кодов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пермский крайком КПРФ выступил против системы QR-кодов, которую коммунисты назвали антиконституционной. Ранее сегодня о том, что QR-коды нарушают Конституцию, заявила посол РФ в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Внедряемая повсеместно система QR-кодов является антиконституционной сегрегацией граждан. Наличие кода никаким образом не гарантирует выработанный у человека иммунитет и не дает исчерпывающую информацию о его здоровье. Ограничение конституционных прав человека идет в разрез с одним из постулатов, гарантируемым основным законом Российской Федерации, о том, что мы с вами живем в социальном государстве», — говорится в заявлении вице-спикера парламента Прикамья, главы краевого комитета КПРФ Ксении Айтаковой. В партии объявили сбор обращений от жителей региона, выступающих против системы QR-кодов.

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская сегодня также высказалась против QR-кодов. «QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества», — заявила она. В конце прошлой недели правительство РФ внесло в Думу два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Депутаты отложили их рассмотрение до конца года, направив документы в регионы.