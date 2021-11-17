Жена десантника Тетерина назвала виновных в задержании мужа

Жену Тетерина беспокоит его состояние здоровья Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Задержание члена общественной палаты Свердловской области, председателя региональной организации «Союз десантников России» Евгения Тетерина может быть связано с происками конкурентов. Такое предположение в разговоре с URA.RU сделала его супруга Татьяна.

«Посредничество во взяточничестве — бред сивой кобылы. Речь идет о недобросовестной конкуренции, больше ничего пока говорить не буду», — сказала Евгения Тетерина. Она добавила, что уголовное дело связано с предприятием «Шабровский карьер». Кроме ее супруга, задержаны и другие учредители, утверждает она.

Особые опасения женщины вызывает состояние здоровье мужа, которому теперь придется как минимум полтора месяца провести за решеткой. «Он инвалид второй группы с 1989 года по ранению, у него две контузии, не очень здоровый человек», — сокрушается Тетерина.

Евгений Тетерин родился 23 декабря 1966 года в Екатеринбурге. Известен как председатель Свердловской региональной организации «Союз десантников России», также занимается поддержкой юнармейского движения. Герой войны в Афганистане, имеет орден Почета, орден Красной Звезды, медаль «За Отвагу» и другие государственные награды.

Главный свердловский десантник был задержан 16 ноября. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Сам мужчина свою вину отрицает. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для Тетерина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц 15 суток.