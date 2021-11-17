17 ноября 2021
16 ноября 2021

В ЯНАО осложнилась ситуация с пациентами COVID-стационаров. «Половина в опасном для жизни состоянии»

© Служба новостей «URA.RU»
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В госпиталях Ноябрьска — более 200 заболевших ковидом пациентов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Нагрузка на врачей «красной зоны» Ноябрьской ЦГБ увеличилась из-за роста заболеваемости коронавирусом. С осложнениями стали чаще поступать беременные женщины и молодые люди, сообщает пресс-служба заксобрания ЯНАО.

«Главврач [Максим Зинин] отметил, что в связи с ростом заболеваемости нагрузка на медицинских работников увеличилась. Сейчас на лечении в местных ковид-стационарах находятся более 200 человек, из них половина в опасном для жизни состоянии», — сообщается на сайте ведомства.

В заксобрании добавили, что с осложнениями чаще всего поступают молодые люди и беременные женщины. По словам Максима Зинина, в реанимацию, в основном, попадают непривитые ямальцы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличивают штат городских больниц. Добавятся врачи в Салехардской окружной больнице и в Новоуренгойской ЦГБ из-за введения в работу новых госпиталей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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