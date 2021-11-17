Нагрузка на врачей «красной зоны» Ноябрьской ЦГБ увеличилась из-за роста заболеваемости коронавирусом. С осложнениями стали чаще поступать беременные женщины и молодые люди, сообщает пресс-служба заксобрания ЯНАО.
«Главврач [Максим Зинин] отметил, что в связи с ростом заболеваемости нагрузка на медицинских работников увеличилась. Сейчас на лечении в местных ковид-стационарах находятся более 200 человек, из них половина в опасном для жизни состоянии», — сообщается на сайте ведомства.
В заксобрании добавили, что с осложнениями чаще всего поступают молодые люди и беременные женщины. По словам Максима Зинина, в реанимацию, в основном, попадают непривитые ямальцы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличивают штат городских больниц. Добавятся врачи в Салехардской окружной больнице и в Новоуренгойской ЦГБ из-за введения в работу новых госпиталей.
Подписывайтесь на URA.RU в