Обеспеченность врачами в Кургане вдвое ниже, чем в Москве

Остановить отток медиков из бедных регионов поможет реформа системы оплаты труда, считает эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обеспеченность врачами в Курганской области в 2,2 раза ниже, чем в Москве. Это вызвано тем, что медработники едут на заработки из менее обеспеченных регионов в богатые, заявила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова.

«В Москву приезжают медицинские работники из Московской области, в Московскую область едут из Брянской и Курганской. Как следствие, в настоящее время в Москве обеспеченность врачами высокая — 4,4 на тысячу человек населения, а, например, в Курганской области — два врача», — приводят «Известия» данные эксперта.

Улумбекова считает, что оклады медиков должны быть одинаковы для всех российских регионов. Она предложила сделать базовые оклады врачей такими же, как у военных. По ее данным, выпускник военного училища получает около 50 тысяч рублей, то есть четыре МРОТ. По мнению Улумбековой, у врача, который также отвечает за безопасность страны, оклад должен быть четыре МРОТ, у медицинской сестры — два МРОТ, у преподавателей медицинских вузов и училищ — от шести до восьми МРОТ.

Издание со ссылкой на профсоюз работников здравоохранения сообщает, что в Курганской области начальный размер оклада санитарки еще недавно фиксировался на уровне 8260 рублей. В некоторых регионах нередка практика выплат ниже МРОТ, а хорошей считается зарплата врача в 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в число семи регионов, где пройдет эксперимент по введению новой системы оплаты труда медиков. Для каждой должности в системе здравоохранения установят единый для всех регионов базовый размер оклада. К нему будут применять коэффициенты за сложность труда, компенсации и стимулирующие выплаты. В 2020 году Счетная палата сообщала, что обеспеченность врачами в Курганской области — самая низкая в России.