«ВСМПО-Ависма» проиграла суд на 651 млн рублей за вред природе

Департамент Росприроднадзора по УрФО выиграл суд в свердловском арбитраже по иску к корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) на 651 млн рублей. Информация содержится на сайте электронного правосудия.
Исковое заявление от департамента Росприроднадзора по УрФО было подано 13 мая. В суде истец отмечал, что по результатам внеплановой проверки было установлено, что корпорация допустила порчу земель как объекта охраны окружающей среды. Ущерб оценивался в 651,6 млн рублей. Адвокаты корпорации не соглашались с предъявленными доказательствами и отмечали, что во время отбора проб были допущены нарушения.
В качестве третьих лиц к делу привлекались Минобороны РФ и Нижнетагильское лесничество Министерства обороны РФ, так как часть загрязнений были обнаружены на смежной территории, принадлежащей военному ведомству. В итоге решение по иску было озвучено на заседании 19 ноября.
«Арбитражным судом Свердловской области решено: исковые требования удовлетворить и взыскать ущерб, причиненный почвам, в размере 651,6 млн рублей. Решение будет изготовлено в течение пяти дней, в течение месяца с момента изготовления решения можно его обжаловать в 17 арбитражный апелляционный суд», — сообщила судья Евгения Ашихмина.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе компании не удалось. Туда был отправлен запрос. В «ВСМПО-Ависма» уточнили, что в ближайшее время прокомментируют решение суда.
«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Несмотря на финансовые потери в 2020 году, компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.
Подписывайтесь на URA.RU в