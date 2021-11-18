18 ноября 2021
17 ноября 2021

В тюменских колониях ввели карантин и запретили пускать адвокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, колючая проволока, зона, тюрьма, исправительная колония, место заключения, тюремный забор
Для родственников заключенных отменили свидания, а для адвокатов и наблюдателей — посещения Фото:

В трех колониях Тюменской области объявлен карантин, запрещены свидания и допуск наблюдателей, адвокатов и следователей на их территории. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФСИН по региону.

«В исправительных колониях №1 и №4, а также в колонии-поселении №9 введены ограничительные мероприятия (карантин). Приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Допуск посетителей (представителей федеральных органов исполнительной власти, общественной наблюдательной комиссии, адвокатов, следователей и иных лиц) ограничен», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

В первом учреждении запрет продлится до 26 ноября. В двух других — до 30 ноября. При этом оперативно пояснить, что стало причиной карантина (вспышка коронавируса, либо другого заболевания), в УФСИН не смогли. Направлен письменный запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области официально зарегистрированы четыре очага коронавируса. Они расположены в детском оздоровительном центре, психоневрологическом интернате, онкологическом медцентре и монастыре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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