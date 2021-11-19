WP: Пентагон отчитается об учениях по «сдерживанию России»

Военные учения стали проводиться чаще из-за ухудшения отношений РФ и США Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

Администрация президента США запросила у Пентагона данные о проведенных военных учениях США в Европе, направленных на «сдерживание России». Об этом сообщает издание The Washington Post.

В статье сообщается, что информация необходима Белому дому для проведения анализа операций и их дальнейших реализаций, передает «Газета.ру» . Отмечается, что организация таких учений, направленных на предотвращение военных действий России в Европе, участилась из-за ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ предупредили о высокой активности НАТО в районе Черного моря. Президент РФ Владимир Путин назвал эти учения серьезным вызовом для страны. Российский лидер заявил, что войска НАТО нарушают границы воздушного пространства России. Ветеран вооруженных сил Греции сообщил, что НАТО отрабатывали применение ядерного оружия против РФ, передает Nation News.