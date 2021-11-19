В США назвали причину появления жестких санкций против РФ

В США предупредили об ужесточении санкций для РФ при случае ее «вторжения на Украину» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В случае вторжения России на Украину, США введут новые санкции. С таким предложением выступил американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес.

Согласно поправке, президент США Джо Байден должен будет запретить ведущим российским военным и сотрудникам разведки въезжать в страну. Кроме того, предложено нарастить военную помощь Киеву, сообщил портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету.

Менендес также предлагает ввести санкции против российских банков, государственных компаний, предприятий нефтегазового сектора и для всех лиц, участвующих в планировании газопровода «Северный поток-2».Парламентарий выступил также за ограничения против первичного и вторичного размещения суверенного долга России.

Ранее обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис сообщил, что в случае наступления России на Украину, в мире произойдет ядерная катастрофа, в которой будет участвовать и Евросоюз, и США. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что США перегибают с попытками вмешаться в дела между Россией и другими странами.