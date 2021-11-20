Врач Саакашвили: экс-президент Грузии прекратил голодовку

Врач Михаил Саакашвили сообщил, что политик начал принимать пищу Фото: Efrem Lukatsky AP/TASS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из голодовки. В военном госпитале в городе Гори, где находился политик, сообщили, что он начал принимать пищу.

«Экс-президент начал принимать пищу по специально разработанной схеме. Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика, хотя определенные изменения остаются», — цитирует «Интерфакс» Александра Цискаридзе — врача, представителя консилиума, созванного министерством юстиции Грузии.

Медик подчеркнул, что состояние Саакашвили стабильное. Однако у экс-президента остаются проблемы со здоровьем, которые до сих пор не решены, уточнил Цискаридзе.

Ранее пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили поместили в реанимацию после того, как он потерял сознание в тюремной камере. Экс-президента задержали в республике 1 октября. Он проходит обвиняемым по ряду статей уголовного кодекса Грузии. Прибыв в СИЗО, он объявил голодовку. К Саакашвили некоторое время не допускали врачей. В частности, медики не смогли попасть к политику, когда у него началась кровавая рвота. Мать Саакашвили просила президента Украины Владимира Зеленского спасти ее сына.