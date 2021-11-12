ТАСС: Евросоюз требует от РФ отчитаться о войсках возле Украины

ЕС остался недоволен перемещением российских войск Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евросоюз потребовал от России предоставить информацию о перемещении войск армии РФ возле территории Украины. Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник во внешнеполитической службе организации.

«США на прошлой неделе поделились с нами информацией об увеличении численности российских военных у границы. Эта информация вызывает у нас озабоченность, и мы запросили у России информацию об этом», — цитирует источник ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что Евросоюз не видит связи между концентрацией российских войск у границ Украины и миграционным кризисом в Беларуси. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил в скоплении беженцев у границ его страны президента РФ Владимира Путина. Он считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко организовал миграционный кризис по поручению российского лидера. Якобы это нужно для нарушения порядка в Европе и Польше в целом, передает телеканал 360.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Первой об этом сообщила газета The Washington Post. По данным издания, тревогу среди официальных лиц США и Европы вызвали видео в соцсетях. На них якобы российские военные перевозят к границам Украины танки и ракеты. Затем похожие сведения опубликовала газета Politico. Она ссылалась на снимки спутника, на котором российские войска предположительно сконцентрировались на границе с Россией и Беларусью. Затем о «необычной активности» русской армии заявил Пентагон. В посольстве РФ в Вашингтоне предложили Госдепу предложили «посмотреть в зеркало», поскольку американские военные «безрассудно бродят по миру и оставляют после себя хаос».