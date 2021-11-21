Интраназальная вакцина против COVID, в испытаниях которой собирается принять участие президент России Владимир Путин, практически не отличается от внутримышечной, однако при этом является менее опасной. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, во время проверок препарат оказался более мягким, чем при внутримышечном введении. Он хорошо вызывает иммунитет. «Уже много граждан вакцинировались так. Побочных эффектов меньше. Это менее опасно, чем внутримышечное введение», — передает слова Альтштейна «Пятый канал».
Вирусолог отметил, что участие российского лидера в испытаниях повысит популярность вакцины среди населения и вызовет доверие россиян к препарату. Он также уточнил, что наилучший эффект достигается при сочетании интраназальной и внутримышечной вакцин, но таких испытаний пока не проводилось.
Ранее Путин заявил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Президент также сообщил, что хочет стать добровольцем в исследовании назальной вакцины от COVID. Об этом он рассказал в ходе встречи с заместителем директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым, одним из разработчиков вакцины «Спутник V».
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