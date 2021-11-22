В России за сутки от коронавируса умер 1 241 человек

За последние сутки в РФ от COVID скончался 1 241 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом. Пятый день в стране наблюдается стабильное снижение ежедневной заболеваемости инфекцией.
«За последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход», — сообщили в оперштабе. Отмечается, что за сутки в РФ полностью выздоровели 28 713 человек.
На Урале первое место по количеству зараженных сохраняет Свердловская область — 746 пациентов. В Челябинской области заболели 619 человек, в Тюменской области — 330, в ХМАО — 250. В Курганской области и ЯНАО зафиксировали 340 и 140 новых случаев COVID-19 соответственно. В Пермском крае заразились 693 человек.
Всего за время пандемии заболели свыше девяти миллионов россиян. Почти восемь из них — выздоровели, пишет Nation News. QR-коды в России могут сделать вторыми паспортами, рассказали в Экспертном институте социальных исследований, пишет
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