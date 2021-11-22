В России за сутки от коронавируса умер 1 241 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов в госпитальной базе по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, медсестра, процедурный кабинет, здоровье, коронавирус, защитная одежда врача, ковид 19
За стуки от коронавируса в России скончался 1 241 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в РФ от COVID скончался 1 241 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом. Пятый день в стране наблюдается стабильное снижение ежедневной заболеваемости инфекцией.

«За последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход», — сообщили в оперштабе. Отмечается, что за сутки в РФ полностью выздоровели 28 713 человек.

На Урале первое место по количеству зараженных сохраняет Свердловская область — 746 пациентов. В Челябинской области заболели 619 человек, в Тюменской области — 330, в ХМАО — 250. В Курганской области и ЯНАО зафиксировали 340 и 140 новых случаев COVID-19 соответственно. В Пермском крае заразились 693 человек.

Всего за время пандемии заболели свыше девяти миллионов россиян. Почти восемь из них — выздоровели, пишет Nation News. QR-коды в России могут сделать вторыми паспортами, рассказали в Экспертном институте социальных исследований, пишет MK.RU. Более того, по этой информации, электронные сертификаты о вакцинации против коронавируса уже успели доказать свою эффективность.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...