В ХМАО показали проект моста, который нужен для развития Арктики. Фото

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3D-модель моста через Обь в районе Сургута Фото:

Власти ХМАО опубликовали 3D-модель моста через Обь в районе Сургута. Изображения опубликовал департамент дорожного хозяйства Югры в соцсетях.

«Проект будет способствовать развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, морского порта в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящее время осуществляется подготовка конкурсной документации», — сказано в сообщении окружного департамента в официальном Instagram-аккаунте.

Общая протяженность моста составит 1,76 км, протяженность всего перехода составит 45,56 км (с подходами). Мост и автодорога запроектированы c четырьмя полосами движения. Планируется, что строительство начнется в 2022 году и завершится в 2025.

Ранее URA.RU писало, что для строительства моста власти ХМАО направили заявку на получение бюджетного кредита в размере 14 млрд рублей. Общая сумма проекта составляет порядка 63 млрд рублей.

3D-модель моста через Обь

Мост запроектирован с четырьмя полосами движения

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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