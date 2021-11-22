Власти ХМАО опубликовали 3D-модель моста через Обь в районе Сургута. Изображения опубликовал департамент дорожного хозяйства Югры в соцсетях.
«Проект будет способствовать развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, морского порта в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящее время осуществляется подготовка конкурсной документации», — сказано в сообщении окружного департамента в официальном Instagram-аккаунте.
Общая протяженность моста составит 1,76 км, протяженность всего перехода составит 45,56 км (с подходами). Мост и автодорога запроектированы c четырьмя полосами движения. Планируется, что строительство начнется в 2022 году и завершится в 2025.
Ранее URA.RU писало, что для строительства моста власти ХМАО направили заявку на получение бюджетного кредита в размере 14 млрд рублей. Общая сумма проекта составляет порядка 63 млрд рублей.
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