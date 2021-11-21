Евгению Куйвашеву предложили отменить QR-коды в отдельных кафе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Семеновых обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с требованием смягчить указ о QR-кодах в регионе. Политик предложил главе области отменить проверку кодов в точках общепита на междугородних трассах. Об этом говорится в открытом письме, которое есть в распоряжении URA.RU.

В обращении Семеновых указал, что проблемы с предъявлением QR-кодов испытывают свердловчане, передвигающиеся по области на большие расстояния. Указ Куйвашева запрещает посещать пункты питания — в том числе, находящиеся вдоль трасс. Семеновых отметил, что считает это несправедливым: люди, особенно путешествующие с детьми, не могут попасть в кафе, чтобы погреться, поесть, отдохнуть от дороги и сходить в туалет. Это, по мнению экс-депутата, может привести к авариями.

«Предлагаю вам в целях недопущения и сокращения ДТП на междугородних автодорогах, одной из причин возникновения которых может, в том числе, стать ваш указ губернатора, внести соответствующие изменения в указ. И добавить в перечень организаций, которые жители могут посещать без QR-кодов, организации общественного питания, расположенные вдоль междугородних автодорог», — говорится в письме Семеновых. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информполитки региона, ответ пока не последовал.

Отдельно экс-депутат обратился к областному прокурору Борису Крылову. От надзорного ведомства Семеновых потребовал проверить указанные обстоятельства и «в целях защиты и здоровья людей принять меры реагирования». Оперативно получить комментарий пресс-службы свердловской прокуратуры URA.RU не удалось.

Ранее из-за указа о QR-кодах возмущенные свердловчане подали иск к губернатору Куйвашеву. Они настаивали, что документ является незаконным, под заявлением подписались более 400 человек. 19 ноября Свердловский облсуд в ходе рассмотрения отклонил иск.