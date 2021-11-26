Политтехнолог: у Путина появился новый конкурент за власть

Коммунист Афонин может составить конкуренцию Путину на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым кандидатом в президенты России от КПРФ в 2024 году станет депутат Госдумы Юрий Афонин. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале.

«Ничто теперь не помешает Ю. В. Афонину стать кандидатом в РФ-президенты от КПРФ в 2024», — написал Белковский. Так он прокомментировал лишение депутатской неприкосновенности однопартийца Афонина Валерия Рашкина, который, по данным источников URA.RU, также хотел выдвигать свою кандидатуру на президентский пост.

Ранее сообщалось, что Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося. Соответствующее решение вынесли депутаты Госдумы во время заседания. Сам депутат назвал произошедшее расправой.