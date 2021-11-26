Первый аэропорт в РФ с уникальным оборудованием появился в ЯНАО

В аэропорту Нового Уренгоя завершилась модернизация взлетно-посадочной полосы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы — там закончили установку светосигнального оборудования, которого нет ни в одном аэропорту России. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

«На взлетно-посадочной полосе аэропорта Новый Уренгой завершен монтаж светосигнального оборудования (ССО). Таким образом, с учетом проведенной этим летом укладки асфальтобетона все работы по реконструкции ИВПП в рамках масштабной модернизации аэродрома окончены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ССО в Новом Уренгое полностью состоит из светодиодного оборудования — в этом и заключается его уникальность, нигде в России пока нет подобного. Сейчас взлетно-посадочная полоса ждет лицензирования от Росавиации.

Ранее сообщалось, что после завершения реконструкции в аэропорту Нового Уренгоя ожидается рост цен на тарифы для авиакомпаний — сумма увеличится на 11,6%. При этом отмечалось, что могут увеличиться и цены на авиабилеты.