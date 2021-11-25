Политолог: зачем губернатор Моор дал интервью «Эху Москвы»

Губернатору Александру Моору был важен откровенный формат интервью Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор согласился на большое интервью, чтобы успокоить население региона на волне протестов против обязательной вакцинации и QR-кодов. Такое мнение URA.RU высказал политолог Александр Безделов. Разговор Моора с журналистом Алексеем Венедиктовым вышел 25 ноября на радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас очень важный момент для разговора, потому что напряжение в обществе, связанное с ковидными ограничениями, даже сильнее, чем во время локдауна 2020 года. Поэтому время и откровенный формат интервью выбрано с учетом этого. Думаю, губернатор Моор в первую очередь хотел успокоить население и объяснить позицию властей в связи со всеми ограничениями», — отметил Безделов.

Политолог напомнил, что глава Тюменской области очень редко дает интервью. Последний раз на «Эхе Москвы» Моор общался с Венедиктовым в 2018 году, во время собственной предвыборной кампании.

В прошедшем интервью Моор высказал свою позицию по актуальным темам, таким как: вакцинация детей от коронавируса, расширение системы QR-кодов на общественный транспорт, изменение структуры «тюменской матрешки». Кроме того, глава региона признался, что у его отца до сих пор кнопочный телефон.