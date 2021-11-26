Тюменский губернатор отказался вводить QR-коды в транспорте

В Тюменской области не собираются вводить QR-коды в общественном транспорте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Тюменской области не планируется введение QR-кодов в общественном транспорте. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

«Альтернативы общественному транспорту нет, поэтому мы не можем поставить людей в такую ситуацию. Да, нужно людей стимулировать и заставлять носить маски, обрабатывать руки. Нужно, чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию или после возвращения, то есть минимизировать риск заражения в общественном транспорте. Но лишить людей возможности передвигаться — нет альтернативы», — заявил он в эфире радио «Эхо Москвы».

Моор отметил, что ходить пешком или использовать такси — это не альтернатива. «Зимой холодно, такси намного дороже, чем транспортные средства, тем более есть льготные категории», — отметил губернатор.

Система QR-кодов внедрена в Тюменской области с 8 ноября. Без кода, за редким исключением, невозможно попасть в ТРЦ и учреждения культуры и спорта. С 3 декабря подтверждение о вакцинации понадобится для входа в кафе и другие объекты.