Тюменский губернатор отказался вводить QR-коды в транспорте

В Тюменской области не планируется введение QR-кодов в общественном транспорте. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.
«Альтернативы общественному транспорту нет, поэтому мы не можем поставить людей в такую ситуацию. Да, нужно людей стимулировать и заставлять носить маски, обрабатывать руки. Нужно, чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию или после возвращения, то есть минимизировать риск заражения в общественном транспорте. Но лишить людей возможности передвигаться — нет альтернативы», — заявил он в эфире радио «Эхо Москвы».
Моор отметил, что ходить пешком или использовать такси — это не альтернатива. «Зимой холодно, такси намного дороже, чем транспортные средства, тем более есть льготные категории», — отметил губернатор.
Система QR-кодов внедрена в Тюменской области с 8 ноября. Без кода, за редким исключением, невозможно попасть в ТРЦ и учреждения культуры и спорта. С 3 декабря подтверждение о вакцинации понадобится для входа в кафе и другие объекты.
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