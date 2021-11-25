25 ноября 2021
24 ноября 2021

Губернатор Моор высказался о неудобстве системы QR-кодов

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр, губернатор тюменской области
Александр Моор считает, что систему кодов нужно упростить Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что систему QR-кодов нужно упростить, чтобы снизить негатив в обществе. Об этом глава региона заявил во время интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«Нужно сделать эту систему простой в применении. Я всегда тестирую на своих родителях. У моего папы есть учетная запись на Госуслугах, но телефон кнопочный. У мамы нет учетной записи. И вот моей маме или ее представителю надо идти в МФЦ, распечатать QR-код. И вот у нас была идея — почему бы нам всем людям старшего возраста в проактивном виде не распечатать эти QR-коды? Через соцработника получить согласие и принести им распечатанные QR-коды. И вот когда сократится это неудобство, то и волна негатива тоже уйдет», — цитирует Моора telegram-канал радиостанции.

Система QR-кодов внедрена в Тюменской области с 8 ноября. Без кода, за редким исключением, невозможно попасть в ТРЦ и учреждения культуры и спорта. С 3 декабря подтверждение о вакцинации понадобится для входа в кафе и другие объекты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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