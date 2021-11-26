Тюменский губернатор высказался о законе, угрожающем «матрешке»

Главы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выступают за изменение закона о публичной власти Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что систему «тюменской матрешки», объединяющую юг области, ХМАО и ЯНАО, менять не нужно. Отмена фактической независимости северных округов от Тюмени предусмотрена федеральным законом о публичной власти в РФ, принятом в первом чтении Госдумой.

«Я не вижу необходимости в Тюменской области как-то ее (систему — прим. ред.) принципиально менять. Система, которая сложилась, на мой взгляд, эффективна», — заявил тюменский губернатор в интервью главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

Ажиотаж в политическом истеблишменте «тюменской матрешки» вызвал один из пунктов законопроекта. «В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа», — значится в законопроекте. Такая редакция отменяет договор между югом области, ХМАО и ЯНАО о независимости северных округов от Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что объединенному лобби Тюменской области, ХМАО и ЯНАО удалось договориться о сохранении принципа разделения власти. Во время обсуждения закона в Госдуме его автор, депутат Павел Крашенинников пообещал, что ко второму чтению в документ будут внесены изменения в интересах «тюменской матрешки».

В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор о разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.