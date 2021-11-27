27 ноября 2021

Дипломат назвал истерией заявления о нападении России на Украину

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Анатолий Антонов считает неоправданными заявления о нападении России на Украину Фото:
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Война на Украине

Обвинения в адрес России о нападении страны на Украину является истерией. О том, что такие заявления могут быть попыткой скрыть провалы украинского президента Владимира Зеленского, рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины», — выразил свое мнение Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев live». Дипломат утверждает, что точно такую же информацию Москва подтверждала и в СМИ, и политологам, и в разговоре с администрацией США.

По его словам, российские послы открыты к диалогу с властями США. Он подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Американские СМИ за последнее время выпустили немало новостей о том, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину. По их словам, это должно произойти в январе 2022 года. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Госдеп США специально пытается разжечь конфликт между двумя странами, чтобы подтолкнуть Украину к разжиганию нового конфликта на востоке страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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