Дипломат назвал истерией заявления о нападении России на Украину

Анатолий Антонов считает неоправданными заявления о нападении России на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Обвинения в адрес России о нападении страны на Украину является истерией. О том, что такие заявления могут быть попыткой скрыть провалы украинского президента Владимира Зеленского, рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины», — выразил свое мнение Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев live». Дипломат утверждает, что точно такую же информацию Москва подтверждала и в СМИ, и политологам, и в разговоре с администрацией США.

По его словам, российские послы открыты к диалогу с властями США. Он подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Американские СМИ за последнее время выпустили немало новостей о том, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину. По их словам, это должно произойти в январе 2022 года. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Госдеп США специально пытается разжечь конфликт между двумя странами, чтобы подтолкнуть Украину к разжиганию нового конфликта на востоке страны.