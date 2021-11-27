27 ноября 2021

Госдеп США настоял на отказе от санкций для «Северного потока —2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды, здания, министерства. Москва, сша, флаг сша, посольство сша, флаг америки
В Белом доме считают, что санкции испортят отношение США и Германии Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Госдепартамент США убеждает демократов в Сенате отменить поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 год, которая предусматривает ввод санкций против компаний за участие в сертификации «Северного потока — 2». Об этом сообщает американское издание The Hill.

В статье говорится, что администрация президента США Джо Байдена не хочет ухудшения отношений с Германией, передает РЕН ТВ. В госдепе считают, что борьба с изменением климата и усиление Китая более важные проблемы для Вашингтона, потому в этих вопросах стоит опереться на сотрудничество с ФРГ.

Источник издания в американском Сенате отметил, что представители демократической партии нервничают из-за вопроса о голосовании по «Северному потоку — 2». Это связано с тем, что при экс-президенте Дональде Трампе они были категорически против газопровода, но в связи с изменениями положений демократы сменили позицию. Однако представители республиканской партии настаивают на введении новых санкций по российскому газопроводу.

Ранее сообщалось, что санкции по «Северному потоку — 2» вызвали возмущение в Германии. Джо Байден пытается исключить санкции против российского газопровода из оборонного бюджета страны. Посол РФ в США заявил, что санкции против «Северного потока — 2» нарушают международное право России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...