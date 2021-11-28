Агутин рассказал, что написал в последнем сообщении Градскому

Леонид Агутин заявил, что многое отдал бы, чтобы вновь поговорить с Александром Градским Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Певец Леонид Агутин рассказал, что назвал народного артиста РФ Александра Градского своим героем в последнем сообщении, которое он отправил композитору. По словам музыканта, он так и не получил на него ответ. Ранее стало известно, что Градский скончался в больнице ночью 28 ноября.

«Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответа, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил», — написал Леонид Агутин на своей странице в Instagram.

Музыкант признался, что по-разному относился к Градскому. Он назвал его невероятно талантливым, умным, но «взбалмошным и порой наивным, стариком-ребенком». Агутин заявил, что многое отдал бы, чтобы получить «пару слов одобрения» от Градского, пожать ему руку и «услышать историю давних лет». «Как ты мог, Саш Борисыч?! На кого я буду ворчать в кулуарах?! Кого любить и бояться?! Злиться и заискивать?! Прислушиваться и запоминать, делая вид, что и так все знаю?!» — написал певец.

Градский умер ночью 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. Градскому стало плохо в тот момент, когда он находился дома. По данным СМИ, народный артист РФ скончался от ишемического инсульта, который иначе называют инфарктом мозга.

Градский вместе с Агутиным были наставниками на шоу «Голос» на «Первом канале». Представители телеканала сообщили, что десятый сезон программы выйдет полностью в память о народном артисте.