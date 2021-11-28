Иммунолог спрогнозировал резкий рост смертей в РФ из-за COVID

Штамм COVID-19 «Омикрон» спровоцирует в России новую волну заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Штамм COVID-19 «Омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при «Дельте». Это приведет к росту умерших из-за инфекции россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«С учетом волны заболеваемости, которая нас в очередной раз ждет — еще сильнее, чем с „Дельтой“, — абсолютное количество умирающих будет большое, особенно в России, где людей без иммунитета очень много», — сказал Николай Крючков.

Иммунолог подчеркнул, что новый штамм появился в тех странах, где процент вакцинированных людей низкий. «Сейчас в СМИ началось обсуждение, а не является ли новый штамм, как говорили антиваксеры, следствием адаптации к вакцинам. Нет, конечно, потому что данные свидетельствуют о противоположной вещи. Я напомню, что в ЮАР, равно как и в Ботсване, вакцинировано всего 24% населения. Поэтому новый штамм, скорее, адаптация вируса к специфическому иммунитету после заболевания, а не после вакцины, потому что переболевших там значительно больше», — добавил он.

Ранее в ЮАР выявили штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции. Ему дали название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Во Всемирной организации здравоохранения определили эту вариацию COVID-19 как вызывающую беспокойство. В ВОЗ отметили, что существующие вакцины малоэффективны против нового штамма. В разговоре с URA.RU профессор Петр Чумаков предположил, что «Омикрон» мог появиться в организме ВИЧ-положительного человека.