В Госдуме захотели отменить пенсионную реформу из-за QR-кодов

Делягин считает, что в РФ необходимо вернуть прежний пенсионный возраст Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Отмена пенсионной реформы в России может немного успокоить протесты россиян против QR-кодов. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

По его словам, сейчас «восстановление человеческого пенсионного возраста» является стандартным намерением, чтобы подавить протестные настроения в обществе. Однако даже этого будет недостаточно. «Хотя эксперимент в этой области я бы, как и многие другие, только приветствовал», — сказал Делягин в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что снизить напряженность в общество позволит арест бывшего руководителя компании «Роснано», спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, к которому, по мнению Делягина, россияне относятся негативно. Депутат считает, что правоохранительные органы должны всерьез разобраться в деле с долгами «Роснано» и привлечь Чубайса к ответственности.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Их планируют проверять в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал учесть все обращения о введении QR-кодов. По словам пресс-секретаря президента РФ, законопроекты пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает Nation News. По мнению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, новые ограничения могут привести к протестам.