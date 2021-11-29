Имя Градского увековечат на малой родине в Челябинской области

В Копейске Градский жил до семи лет (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Имя певца Александра Градского, уроженца Копейска (Челябинская область), хотят увековечить в его родном городе. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Копейска.

«В течение недели планируем проработать вопрос о выборе сквера, который мы могли бы назвать именем Александра Градского. Копейчане уважают и любят этого великого певца и композитора, и все знают, что его ранее детство прошло в Копейске. В планах — установить мемориальную доску на доме, где он жил. Также решается вопрос об утверждении городского музыкального конкурса в честь Градского», — рассказали URA.RU в мэрии.

Отец музыканта Борис Фрадкин был эвакуирован в Челябинск в 41 году. Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. В Челябинской области он прожил всего семь лет — в 1957 году семья Фрадкиных-Градских уехала из Копейска в Москву. В столице его отец работал на одном из заводов, а его мать, Тамара Градская, руководила театральными кружками и сотрудничала с литературным журналом.

О кончине на 73-м году жизни композитора и музыканта от инсульта стало известно 28 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Он был вызван инсультом, который артист получил накануне. В социальных сетях жители Копейска уже начали призывать администрацию принять меры по увековечиванию памяти земляка. Копейчане просят мэрию назвать в честь Градского улицу или установить ему бюст.

В правительстве региона ранее отметили, что Градский был легендой отечественного рока, воспитал большое количество музыкантов и оставил после себя богатое наследие. Это большая утрата не только для родных и близких, но и для всех поклонников таланта и творчества покойного, сказали в правительстве.