Кремль озвучил задачи губернаторов по вакцинации от коронавируса

Перед регионами не стоит задача — вакцинировать 80% взрослого населения России к 30 ноября. К этому сроку, согласно поручению президента, опубликованному на сайте Кремля, губернаторы всех регионов должны отчитаться о темпах вакцинации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«О 80% вакцинированных к 30 ноября речь не идет. Постоянно [президенту] идет информация из регионов о темпах вакцинации. Об этом идет речь», — сказал Песков.
Согласно поручению президента, данному по итогам совещания с членами правительства 10 ноября, главам регионов рекомендовано «взять под личный контроль… наращивание темпов вакцинации населения» против коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучивала, что коллективный иммунитет появится при 80% вакцинированных и переболевших взрослых людей.
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