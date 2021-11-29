Эпидемиолог: штамм «Омикрон» обходит антитела переболевших

Южноафриканский штамм «Омикрон» имеет 32 мутации в S-белке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый южноафриканский штамм COVID-19 может уходить от антител переболевших из-за большого числа мутаций в Spike-белке (S-белок). Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

«„Омикрон“ имеет 32 мутации в S-белке и может уходить от антител при новом заболевании. По официальным данным, при „Дельта“ — штамме заново заражались 2-3% переболевших, при южноафриканской мутации, возможно, процент будет несколько выше. Наиболее надежная защита здесь — высокий уровень антител, который поддерживается повторной вакцинацией каждые полгода», — объяснил Александр Выгоняйлов.

В беседе с URA.RU научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины и главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что по данным южноафриканских стран, «Омикрон», по сравнению с другими штаммами, вызвал существенный рост числа требующих госпитализаций пациентов. «По официальным данным, количество госпитализированных в провинции Гаутенг, где „Омикрон“ появился, за последние две недели выросло фактически втрое, на 45 неделе было 135 госпитализированных, на нынешней — уже 418. Нельзя также исключить, что у переболевших COVID-19 ранее шансов заразиться именно новым вариантом „Омикрон“ больше, чем „Дельтой“, „Альфой“ и так далее, так как в нем больше мутаций в Spike-белке и он потенциально может использовать их для ускользания от иммунного ответа, для выяснения этих рисков вирус-нейтрализацию необходимо исследовать», — подчеркнул он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске повторной болезни при «Омикроне» у ранее переживших инфекцию. Новый штамм выявлен в ЮАР, называние получил в честь 15-й буквы греческого алфавита.