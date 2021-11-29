Авиакомпания Utair отчиталась о миллиардных доходах

У Utair восстанавливается допандемийный пассажиропоток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Utair по итогам девяти месяцев 2021 года показала прибыль почти в два млрд рублей, основываясь на отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«На фоне восстановления внутренних перевозок и сезонного роста спроса в летние месяцы компания перешла от убытка прошлого года к чистой прибыли в 1,9 млрд рублей, превысив показатель допандемийного 2019 года на 90%», — сообщили в пресс-службе Utair. Операционные доходы за девять месяцев составили 36,8 млрд рублей.

В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что в 2021 году у Utair пассажиропоток увеличился на 58% и составил 5,5 млн пассажиров. Доля региональных рейсов выросла на 11%. Стартовали прямые рейсы из регионов в Турцию, ОАЭ, Армению и Азербайджан. «Сейчас мы работаем в условиях непрерывной оптимизации бизнес-процессов при непрогнозируемом рынке. Мы ориентированы на внутренние перевозки, при этом в кратчайшие сроки запускаем доступные международные рейсы. Достичь прибыли удалось, в том числе благодаря поддержке коммерческих партнеров, кредиторов, лизингодателей, и мы надеемся на сохранение этих мер содействия», — сообщил финансовый директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Игорь Петров.

Ранее URA.RU писало, что Utair потеряла треть доходов из-за коронавируса. Падение пассажиропотока из-за пандемии в 2020 году привело к сокращению доходов Utair на 32,5% по сравнению с предыдущим годом.